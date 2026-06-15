عضو في الكونغرس الأمريكي: فشل ترامب؛ درسٌ باهظ الثمن لواشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء أكّد عضو الكونغرس الديمقراطي، رو خانا، أن الاتفاق مع إيران، الذي يتضمن فتح مضيق هرمز، يُعدّ خبرًا سارًا، ويجب على الديمقراطيين دعمه.

وأضاف: "أنا سعيدٌ لأن الاتفاق يتضمن احترامًا متبادلًا لسيادة الولايات المتحدة وإيران، حتى لا ندخل في حربٍ أخرى لا طائل منها".

وصرح رو خانا بأن هذه الحرب درسٌ باهظ الثمن للولايات المتحدة. فقد فشل ترامب في تغيير النظام الإيراني كما كان متوقعًا.

وأكد أنه يمكننا أن نطمئن اليوم، لأن أسعار الوقود والغذاء للأمريكيين ستنخفض، ولن يفقد المزيد من الناس أرواحهم.