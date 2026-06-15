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١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٤:٢٠ م

الشيخ الخطيب توجه بخالص الشكر الى ايران: بقي ان تفي الادارة الاميركية بالتزاماتها

الشيخ الخطيب توجه بخالص الشكر الى ايران: بقي ان تفي الادارة الاميركية بالتزاماتها

توجه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، بـ”خالص الشكر الى الجمهورية الاسلامية الايرانية على موقفها الثابت من الحرب العدوانية الصهيونية على لبنان واصرارها على ربط الاتفاق مع الولايات المتحدة الاميركية بوقف اطلاق النار في لبنان”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء لفت الى أن ايران “وفت بوعودها والتزاماتها تجاه لبنان، وبقي ان تفي الادارة الاميركية بالتزاماتها لجهة لجم العدو الصهيوني والزامه وقف النار في لبنان ومنعه من الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق اللبنانيين”.

وقال: “اننا اذ نرحب بمذكرة التفاهم بين الجمهورية الاسلامية والادارة الاميركية ونهنئ ايران بهذا الإنجاز، فإننا نثمن مواقف الدول التي ساهمت في اخراج هذا الاتفاق الى النور، ونأمل ان يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم لما فيه خير البشرية جمعاء”.

ودعا الشيخ الخطيب السلطة اللبنانية الى “الاعتبار من هذا الاتفاق ومراجعة مواقفها واعادة تصحيح العلاقات مع الجمهورية الاسلامية، خصوصا لجهة تيسير حركة الطيران المدني بين البلدين وترتيب العلاقات الديبلوماسية وفتح حوار لبناني داخلي لانجاز استراتيجية الدفاع الوطني”.

وأمل “أن يؤدي هذا التفاهم بعد تثبيت وقف النار، الى انسحاب العدو الصهيوني من آخر شبر من الارض اللبنانية، بما يحقق عودة كريمة لأهلنا الى مدنهم وبلداتهم أعزاء سالمين غانمين واطلاق مسيرة الاعمار والافراج عن اسرانا في السجون الاسرائيلية”.

رمز الخبر 1971595
محمدرضا غفاری

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