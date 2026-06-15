بقائي: مذكرة التفاهم تشمل انهاء الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان.. لامريكا طريق طويل لكثب الثقة

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان اسماعيل بقائي أجاب اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي على أسئلة الصحفيين.

افتتح بقائي المؤتمر بكلمات عن شهر محرم الحرام قائلاً: "شهر محرم كان دائماً بالنسبة لنا رمزاً للصمود في وجه الظلم والعدوان. نحن في أيام ذكرى اعتداء الكيان الصهيوني وأمريكا من العام الماضي، ونُعزّي ذكرى الشهداء ولن ننسى أي جريمة بشعة ارتكبت بحق الشعب الإيراني، ولم يخرج المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن ومجلس المحافظين منتصرين من هذا الاختبار، ولن ننسى أننا خلال تلك الحرب العدوانية فقدنا عدداً من القادة والمواطنين الإيرانيين".

الانتهاء من مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا لإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان

حول التطورات الأخيرة، قال: "كان انتهاء مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا لإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان مهماً جداً، وكان نتيجة الصمود في وجه لاعبين شريرين. يجدر بنا أن نشكر جميع فئات وأبناء الشعب الإيراني الذين كانوا خلال هذه الـ 110 أيام سنداً للمدافعين عن الوطن في الساحات العسكرية والدبلوماسية. نجدد العهد مع جميع الشهداء بأننا لن نألوا جهداً في مواصلة الطريق".

حول استمرار هجمات الكيان الصهيوني على لبنان ورد فعل إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "شهدنا أنه بالتزامن مع ذروة الجهود للوصول إلى تفاهم، ارتكب الكيان الصهيوني جرائمه في ضاحية لبنان. يجدر بي أن أتقدّم بالمواساة لعائلة الشهيد القائد الكبير في حزب الله اللبناني وسائر الذين استشهدوا".

"أي تطور يتم اتخاذ قرار بشأنه بناءً على تقييم دقيق وشامل للمصالح الإيرانية. لاحقاً سيتضح أكثر أن العمل الإرهابي الإسرائيلي تحول إلى تحقيق أقصى المصالح الوطنية لإيران ولبنان. سيرى المستقبل أن إيران وأصدقاءها لم يسمحوا لخبث الكيان بأن يعرقل التركيز على تحقيق مصالح إيران ولبنان، وأن هذه الجريمة عززت تماسك محور المقاومة في وجه الكيان الصهيوني".

"لبنان وإنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من تفاهم إنهاء الحرب، وقد أظهرنا أننا مصممون على ذلك، وأثبتنا عملياً أننا جادون، وسنراقب التطورات بدقة في المستقبل أيضاً".

"في مذكرة التفاهم، تم استخدام كلمة لبنان 3 مرات"

حول الإشارة إلى لبنان في مذكرة التفاهم، قال: "في هذه المذكرة، تم استخدام كلمة لبنان 3 مرات. حيث ورد أن إنهاء الحرب يشمل لبنان واحترام سيادة وسلامة الأراضي اللبنانية. معالم الالتزام واضحة بشأن كيفيتها".

سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية التوقيع على التفاهم خلال اليوم أو غداً

حول تقرير وكالة فرانس برس بخصوص المفاوضات التمهيدية في الدوحة وآلية التوقيع في جنيف، قال بقائي: "إن السفر إلى بعض دول المنطقة قبل اجتماع جنيف هو على جدول الأعمال، لكنه لم يتحدد بعد. سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن آلية التوقيع خلال اليوم أو غداً".

موضوع المطالبة بدماء جميع الشهداء هو هدفنا الدائم

حول المتابعة القانونية لجرائم الكيان الصهيوني وأمريكا والمطالبة بدماء القائد الشهيد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "موضوع المطالبة بدماء جميع الشهداء هو هدفنا الدائم. لا يمكن لأحد أن يتجاوز أو ينسى الجريمة الكبرى بحق الشعب الإيراني. هذا مطلب دائم ومستمر. سنستخدم كل أداة لتوثيق الجرائم".

"هذا عمل مستمر، وسنستخدم كل مؤسسة دولية. لا شك في أن الدبلوماسية والوصول إلى تفاهم لإنهاء الحرب لا يعني أن ننسى أو نسامح على الجرائم التي ارتكبت".

أمريكا أمامها طريق طويل لكسب الثقة

حول احتمال الدخول في علاقات جديدة مع أمريكا، قال: "بعد حوالي 100 يوم وكثير من الصعود والهبوط، وبعد أن كان الطرف الآخر يدّعي زوال إيران ويصف الشعب الإيراني بأسوأ العبارات، وصلنا إلى نقطة انتهى فيها تفاهم إنهاء الحرب. وفي الوقت نفسه، نعترف للأسف أن سوء ظن الإيرانيين تجاه أمريكا عميق بسبب الشرور الطويلة لهيئات الحكم الأمريكية، وأن عدم الثقة بين إيران وأمريكا متجذر لدرجة أن أمريكا أمامها طريق طويل لكسب الثقة. كانت هذه مجرد خطوة في اتجاه خفض التوتر".

حول عملية الوصول إلى التفاهم داخل البلاد، قال بقائي: "لا شك في أن التماسك الوطني له دور أساسي في دفع أي عملية قدماً. عملية اتخاذ القرار واضحة وشفافة جداً. قامت جميع أجهزة الحكم بدورها على أفضل وجه. بيان المجلس الأعلى للأمن القومي في هذا الشأن واضح".

"في عملية اتخاذ القرار، قامت جميع أركان النظام بعملها على أفضل وجه بنظرة عقلانية ومراعاة للمصلحة الوطنية. يجدر بنا أن نشكر السيد قاليباف على قبوله إدارة المفاوضات الثقيلة".

القضايا الاقتصادية للتفاهم والأموال الإيرانية المجمدة وصندوق إعادة الإعمار للتعويض عن الخسائر

حول القضايا الاقتصادية للتفاهم والأموال الإيرانية المجمدة وصندوق إعادة الإعمار للتعويض عن الخسائر، قال: "تحرير الأموال الإيرانية المجمدة إلى جانب موضوع إعادة إعمار الخسائر، هما موضوعان مهمان. يلتزم الطرف الأمريكي باتخاذ إجراءات في كلا الموضوعين".

"موضوع توفير الأموال الإيرانية المجمدة كحق لإيران مهم، وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة. إعادة إعمار الخسائر مهم للغاية بالنسبة لنا. سنطالب بكل هذا وسنواصل المطالبة".

"موضوع العقوبات كان أيضاً أحد المواضيع الثابتة على جدول أعمالنا في أي مفاوضات. بناءً على هذه المذكرة، فإن الطرف الأمريكي ملزم برفع جميع العقوبات، سواء الأولية والثانوية وقرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين. هذا الموضوع إلى جانب الموضوع النووي هي عناوين سيتم مناقشتها لمدة 60 يوماً بعد توقيع التفاهم. الأمور المتعلقة بإلغاء قيود بيع النفط الإيراني والبتروكيماويات سيحدث فور توقيع المذكرة، وستستأنف إيران بيع النفط دون عوائق".

رد على ادعاء وزير خارجية لبنان ضد إيران وحزب الله

رداً على سؤال "تسنيم" حول ادعاء وزير خارجية لبنان ضد إيران وحزب الله، قال: "لدينا مواضيع أكثر أهمية ولا تستحق الرد. يكفي أن نقتصر على أن صيانة وعزة لبنان مهمة لإيران لدرجة أنها مستعدة للعمل في هذا المجال إلى أي مدى. في مذكرة التفاهم، وردت كلمة لبنان 3 مرات لإنهاء الحرب والحفاظ على السيادة الوطنية والسلامة الترابية لهذا البلد".

ايران وعمان تتخذان تدابير لعبور مضيق هرمز

حول وضع مضيق هرمز والإشارة في مذكرة تفاهم إسلام آباد، قال: "مضيق هرمز مهم جداً بالنسبة لنا. التدابير التي اتخذناها خلال هذه الأيام القليلة كانت مهمة جداً لحماية المصالح الوطنية الإيرانية. ستتخذ إيران إلى جانب عمان تدابير لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز".

"وُرد في المذكرة أن إيران ستتخذ تدابير لعبور مضيق هرمز بالتعاون مع عمان وأصحاب المصلحة. لمدة زمنية محددة، من المفترض أن نسهل المرور الآمن عبر مضيق هرمز مقابل إجراءات الطرف المقابل. هذه المهمة منوطة بحكومة إيران كدولة ساحلية. لسنا بصدد فرض رسوم، ولكننا سنصمم ونتقاضى مقابل الخدمات التي سنقدمها مثل الأمن والبيئة التكاليف اللازمة".

كل خرق للعهد، مسؤوليته تقع على عاتق أمريكا

حول احتمال تخريب الكيان الصهيوني لتنفيذ التفاهم، قال بقائي: "الكيان الصهيوني لا يسعى بأي حال من الأحوال إلى الهدوء في منطقتنا. هذا الكيان يعارض أي مؤشرات للسلام والاستقرار. المهم هو التزام أمريكا باتخاذ الإجراءات".

"أمريكا ملزمة وتتحمل مسؤولية تنفيذ الالتزامات التي ألزمت بها. أي خرق للعهد من أي لاعب آخر، فإن مسؤوليته تقع على عاتق الطرف الأمريكي".

ادعاء ترامب بجمع المواد الإيرانية المخصبة من اليورانيوم

رداً على ادعاء ترامب بجمع المواد الإيرانية المخصبة من اليورانيوم، قال: "أولاً، دخلوا ورأوا نتيجته، وإن كانوا عقلاء فلن يكرروه. ثانياً، لم نطرح في نص المذكرة نقاشاً حول التفاصيل النووية، وقد تم التفاهم على إجراء محادثات خلال فترة 60 يوماً حول القضايا النووية وبالمقابل حول رفع العقوبات".

"حقوقنا وواجباتنا في معاهدة عدم الانتشار (NPT) واضحة، وموضوع مخزون اليورانيوم أيضاً واضح. لم نناقش التفاصيل هنا. مواقف إيران واضحة في كلا الموضوعين، ولكن يجب أن نرى إلى أي اتجاه ستتجه التطورات".

لا نثق بالكيان الصهيوني ولا بأمريكا

حول ضمان عدم هجوم الكيان الصهيوني على لبنان والملاحظات حول المفاوضات داخل البلاد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لا نثق إطلاقاً بالكيان الصهيوني، كما لا نثق بأمريكا. في الوقت نفسه، لدينا أدواتنا الخاصة. يجب على أمريكا أن تفي بالتزاماتها، ويجب أن تتأكد من أن الكيان الصهيوني ينفذ التزامات عدم الهجوم على لبنان. الالتزامات متقابلة ومتبادلة".

"بخصوص المواضيع الداخلية، نحن مجتمع متعدد الأصوات يتمتع بمجتمع مدني ديناميكي وذكي للغاية. وسائل إعلامنا ناقدة، وشعبنا يراقب أداء المسؤولين. شعبنا كأمة تاريخية أظهر تماسكه ويثق بصانعي قراره. نحن نثق بشعبنا، وعندما يقتنع شعبنا بأن أفضل القرارات قد اتخذت، فسيكون بالتأكيد داعماً. بالعكس، الطرف الأمريكي يجب أن يكون قلقاً لأن نظام الحكم في أمريكا متأثر باللوبي الصهيوني والسلطويين الذين اعتادوا لسنوات على استخدام أدوات القوة".

من المقرر أن يصبح الاتفاق النهائي بعد فترة 60 يوماً ملزماً بقرار ملزم التنفيذ من مجلس الأمن

حول المسائل القانونية لمذكرة التفاهم، قال: "من المقرر أن يصبح الاتفاق النهائي بعد فترة 60 يوماً ملزماً بقرار ملزم التنفيذ من مجلس الأمن. بالتأكيد هناك سؤال حول أن لدينا تجربة خرق القرارات السابقة، وهي نقطة صحيحة ولكننا سنستخلص الدروس. أهم ضمان لتنفيذ أي تعهد هو أذرعنا وقوتنا، والتي ولله الحمد تم تحديدها بأفضل شكل".

حول سبب توقيع التفاهم في جنيف، قال بقائي: "أشكر باكستان كوسيط للمحادثات وكذلك قطر على جهودها. وإلى جانبهما، أشكر عمان كدولة اتخذت مواقف مبدئية طوال هذه العملية أثناء حربين عدوانيتين".

"بخصوص مكان توقيع أي تفاهم واتفاق، يجب على جميع الأطراف إبداء رأيها، بما في ذلك الأطراف الوسيطة التي لعبت دوراً. كان الرأي الجماعي لجميع الجهات ذات الصلة التي شاركت في هذه العملية هو أن يتم هذا العمل يوم الجمعة في سويسرا".

تدابير وزارة الخارجية للضيوف الأجانب في مراسم تشييع قائد الثورة

حول دور وزارة الخارجية في تشييع قائد الثورة الشهيد وامام الامة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "من الصعب التحدث عن مراسم تشييع جثمان قائدنا الشهيد. سيكون حدث تشييع جثمان القائد الشهيد حدثاً تاريخياً لتجديد عهد الإيرانيين مع وطنهم ومع الشخص الذي سيسجل كواحد من أعظم الأسماء في تاريخ الوطنية الإيرانية. وزارة الخارجية لن تألو جهداً في هذا الحدث. سنتخذ تدابير في استقبال الضيوف وإصدار التأشيرات للضيوف الأجانب. تم تشكيل لجنة خاصة في وزارة الخارجية ويتولى القسم القنصلي مسؤوليتها".

"أمريكا دمرت طاولة المفاوضات لأن الدبلوماسيين الإيرانيين لم يكونوا على استعداد للخضوع للزيادات الأمريكية"

حول تصريحات عراقجي بأن المقاومة تسببت في الحرب، قال: "لقد أوضح هو. قصده كان أن سبب تدمير أمريكا لطاولة المفاوضات هو أن الدبلوماسيين الإيرانيين لم يكونوا على استعداد للخضوع للزيادات الأمريكية".

"رد فعل الأمين العام للأمم المتحدة على هجوم الكيان الصهيوني على ضاحية لبنان"

حول رد فعل الأمين العام للأمم المتحدة على هجوم الكيان الصهيوني على ضاحية لبنان، قال بقائي: "كان تطوراً مهماً، من حيث أن الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتخذ في كثير من الأحيان مواقف غامضة، اختار هذه المرة موقفاً واضحاً. كان عمل الكيان عدواناً صريحاً على لبنان، ويتطلب من الأمم المتحدة أن تتخذ موقفاً واضحاً بشأنه، وإذا استمر ذلك، فقد يكون رادعاً أمام إجراءات الكيان الصهيوني".

"المساعدات الأمريكية المزعومة للشعب الإيراني"

حول المساعدات الأمريكية المزعومة للشعب الإيراني، قال: "العقوبات إلى جانب الحصار البحري كانت جزءاً من المساعدات الأمريكية للشعب الإيراني. خلال رحلتي إلى همدان، رأيت أن جزءاً من مراكز السلع الأساسية للشعب قد استُهدف. استهدفوا سقف مكان تخزين سلع حليب الأطفال والأدوية، لا أمل لنا في خيرهم. الأمريكيون بحاجة إلى فعل الكثير لكسب الحد الأدنى من ثقة الشعب الإيراني".

"موضوع المفاوضات للوصول إلى التفاهم"

حول موضوع المفاوضات للوصول إلى التفاهم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "كانت المفاوضات والمحادثات بين إيران وأمريكا خلال هذه الأشهر الماضية مركزة على إنهاء الحرب العدوانية، ولم تكن لدينا مفاوضات غير هذه المواضيع".

"الحرب تسببت في ازدهار قدرات الشعب الإيراني"

حول تقرير نيويورك تايمز حول فائدة أمريكا الإقليمية من التفاهم مع إيران، قال: "ما حدث في هذه الأشهر الثلاثة هو تمكين الشعب الإيراني لصالح الشعب الإيراني وآسيا والعالم بأسره. أظهرنا قوة إيران، وشوهد أن العدوان بدلاً من أن يضعف إيران، على العكس تسبب في ازدهار قدرات الشعب الإيراني".

"في يوم التوقيع، سننشر النص ونقدم أيضاً مذكرة تفسيرية"

حول تناسب مذكرة التفاهم مع البنود العشرة الأولية للمجلس الأعلى للأمن القومي وكذلك إمكانية نقض أمريكا، قال بقائي: "تلك البنود العشرة التي نشرها المجلس الأعلى للأمن القومي كانت أساس ومبادئ عمل فريق المفاوض للوصول إلى مذكرة التفاهم، ويجب النظر إليها كتعليمات مهمة. سترون أن هذا الموضوع تم أخذه في الاعتبار تماماً في صياغة هذه المذكرة".

"لدينا سجل أمريكا في نقض العهود، ويجب بالتأكيد أن نستخلص الدروس من التجارب السابقة. جنودنا مستعدون لأي طارئ، ونحن نأخذ في الاعتبار كل احتمال".

ورداً على تصريح غروسي حول المشاركة في اتفاق إيران وأمريكا، قال: "لسنا راضين بأي حال عن أداء المدير العام للوكالة. مؤخراً، وافق مجلس المحافظين على قرار دون الإشارة إلى تطورات العام الماضي وحقيقة الاعتداء على المنشآت النووية الإيرانية. بالتأكيد هذا النهج ليس مساعداً".

"نحن أعضاء في معاهدة عدم الانتشار. فيما يتعلق بالوضع الذي نحن فيه، لا يمكننا حتى الآن التحدث عن دور الوكالة. ما حدث لإيران كان فريداً. يجب على الوكالة تعديل سلوكياتها لتلعب دوراً بناءً بشأن الملف النووي الإيراني".