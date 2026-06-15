وزير الرياضة الإيراني: نهج أمريكا في تنظيم مونديال 2026 يثير احتجاجات واسعة من معظم الدول

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن دنيامالي، تطرق خلال كلمة ألقاها في حفل تكريم الفرق الفائزة بالبطولات التابعة للنادي الثقافي الرياضي بجامعة "آزاد" الإسلامية، إلى مسألة امتناع الجانب الأمريكي عن إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء وفد المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم للمشاركة في مونديال 2026.

وأوضح الوزير الإيراني أن الآلية الحالية التي تعتمدها واشنطن في إدارتها لملف استضافة كأس العالم مرفوضة من غالبية الدول، مشدداً على أن الدولة المضيفة ملزمة قانونياً وأخلاقياً بتقديم التعهدات اللازمة لكافة الدول المشاركة دون استثناء، في حين يفتقر الموقف الأمريكي الراهن إلى أي منطق أو مبرر مقبول.

وأضاف دنيامالي قائلاً: "لو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعامل بحزم وقوة مع هذه التصرفات، لما شهدنا هذا غياب العدالة". وتابع: "قد يعتقد الكثيرون أن الشفافية هي السائدة داخل الاتحاد الدولية، لكنهم لا يدركون ما يدور خلف الكواليس؛ فقد شاهد العالم أجمع قضايا الفساد المدوية في منظومة كرة القدم إبان عهد سيب بلاتر".

واختتم وزير الرياضة الإيراني تصريحاته بالإشارة إلى كواليس منح حقوق الاستضافة السابقة، قائلاً: "لقد رأى الجميع كيف مُنحت استضافة الدورة الماضية لدولة ذات مساحة صغيرة وتعداد سكاني محدود ولا تمتلك تاريخاً كروياً عريقاً، وإذا ما نظرنا إلى ما وراء الستار، سنبصر الكثير من الخفايا والملفات المعقدة في هذا الشأن".