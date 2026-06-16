عراقجي يناقش مع السلطات اللبنانية مذكرة التفاهم مع امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلع وزير الخارجية الايراني عباس عرقجي، المسؤولين اللبنانيين، على تفاصيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع اميركا ، لا سيما الامور المتعلقة بلبنان، وذلك خلال هذين الاتصالين الهاتفيين اللذين جريا مساء اليوم الاثنين 15 يونيو/حزيران 2021.

كما أكد عراقجي على مسؤولية اميركا في التنفيذ السليم لبنود مذكرة التفاهم، وضرورة الوقف التام لهجمات الكيان الصهيوني على لبنان، مشيرًا إلى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الحرب والعدوان على لبنان.

ورحب عون وبري بمذكرة التفاهم الأخيرة، واكدا على استقرار وأمن لبنان كجزء لا يتجزأ من أي جهد جاد لإرساء الاستقرار في المنطقة، وأشادا بإدراج مسألة إنهاء الحرب ضد لبنان في نص مذكرة التفاهم.