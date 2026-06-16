نفتالي بينيت: أهداف "إسرائيل" في الحرب على إيران لم تتحقق

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن نفتالي بينيت، رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق، أقر بأن "الأهداف الرئيسية التي حددها مجلس وزراء نتنياهو للحرب على إيران لم تتحقق؛ وهي تفكيك البرنامج النووي، والقوة الصاروخية، ومصانع إنتاجها في إيران".

وأضاف بينيت أن "المصالح الشخصية لنتنياهو، وخاصة علاقاته بأمريكا وترامب، أثرت سلباً على المكانة الدولية للكيان الصهيوني".

وكان إيهود باراك، رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق، قد أقر في وقت سابق بأن "إيران خرجت من الحرب التي شُنت عليها أكثر قوة"، مضيفاً أن "الكيان الصهيوني خرج من هذه الحرب أضعف مما كان عليه قبلها".

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