بن غفير يلغي سفره إلى الولايات المتحدة بعد صعوبات في الحصول على تأشيرة الدخول

أفادت وكالة مهر للأنباء ذكرت القناة 12 أن بن غفير حضر اليوم إلى السفارة الأميركية لتقديم بصمات الأصابع ضمن إجراءات التأشيرة، لكنه قرر في نهاية المطاف إلغاء السفر المخطط له.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، كان بن غفير ينوي السفر إلى الولايات المتحدة لحضور زفاف ابنة رجل الأعمال كوبي ألهرار، المقيم في ميامي، على أن تكون الرحلة في البداية على نفقة ألهرار، قبل أن يسحب الوزير طلبه من لجنة التصاريح في مكتب مراقب الدولة بعد ملاحظات وُجهت إليه.

وكان بن غفير قد طلب من محكمة الصلح في القدس تأجيل جلسة في دعوى تشهير رفعها ضد صحيفة "هآرتس"، معللًا ذلك بنيته السفر لعقد "لقاءات ذات طابع سياسي"، إلى جانب مشاركته في مناسبة خاصة. وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يُعرف عن أي لقاءات سياسية كانت مقررة خلال الزيارة.

وقبلت المحكمة طلب التأجيل، لكنها فرضت على بن غفير مصاريف قضائية بقيمة 12.5 ألف شيكل، ووصفت مبرراته بأنها "هزيلة وغير معللة".

وتشير تقديرات إلى أن قيمة الرحلة كانت ستبلغ عشرات آلاف الشواكل، وتشمل تذاكر السفر والإقامة في الولايات المتحدة لبن غفير وزوجته وأبنائهما.