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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١:٥٢ م

مسؤولون لبنانيون: اتفاق أمريكا وإيران عامل إيجابي في مسار خفض التوترات

مسؤولون لبنانيون: اتفاق أمريكا وإيران عامل إيجابي في مسار خفض التوترات

وصف مسؤولون لبنانيون الاتفاق بين إيران وأمريكا بأنه عامل إيجابي في مسار خفض التوترات الإقليمية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة أكدا أن "اتفاق أمريكا وإيران يشكل عاملاً إيجابياً في مسار خفض التوترات الإقليمية".

وأضافا أن "هذا الاتفاق يُعتبر خطوة إيجابية نحو الحلول السلمية وإنهاء الحرب".

كما ناقش كل من جوزيف عون ونجيب ميقاتي في لقاء مشترك المسائل المتعلقة بالجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن خلال الأسبوع القادم.

وقالا: "إن موقف لبنان تجاه مفاوضات واشنطن بهدف تحقيق وقف إطلاق النار في البلاد وانسحاب الكيان الصهيوني هو موقف ثابت".

/انتهى/

رمز الخبر 1971624

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