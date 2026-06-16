إندبندنت: الاتفاق مع إيران لن يخفف صدمة الأسعار في السوق الأمريكية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "إندبندنت" البريطانية تناولت في تقرير لها أبعاد التأثيرات الاقتصادية لتوقيع الاتفاق النووي مع إيران على الأسواق الأمريكية، وكتبت أنه "لا ينبغي للأمريكيين أن يتوقعوا تحسناً فورياً وانخفاضاً في أسعار السلع الاستهلاكية على المدى القصير، وأن صدمة الأسعار في الأسواق المحلية بعد الهجوم على إيران ستستمر". وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الأنباء عن الاتفاق الأولي لإنهاء الحرب مع إيران أثارت بعض التكهنات حول إمكانية انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق الأمريكية، إلا أن الخبراء يحذرون من أنه من غير المرجح أن يتحقق انخفاض كبير في أسعار البنزين والمواد الغذائية وتذاكر الطيران بسرعة.

وبحسب التقرير، فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط بعد الاتفاق المذكور، لا يُتوقع حدوث تحسن فوري في أسعار البنزين، لأن المصافي تشتري النفط الخام قبل أسابيع من تكريره، مما يؤخر بدوره تأثير المنتجات الأرخص على المستهلك النهائي.

كما أن أسعار تذاكر الطيران لن تنخفض بسرعة في الفضاء الأمريكي، لأن شركات الطيران تشتري الوقود مسبقاً وتعدل جداولها تدريجياً. وهذا يعني أن التأثيرات الحقيقية لانخفاض أسعار النفط ووقود الطائرات لن تظهر على السلع إلا بعد عدة أسابيع أو عدة أشهر.

وتوقعت الصحيفة البريطانية أن تظل أسعار المواد الغذائية تحت ضغط تضخمي مستمر للأشهر القادمة. ويعزو الخبراء ذلك إلى استمرار ارتفاع تكاليف الوقود، واضطرابات سلاسل التوريد، وكذلك النقص الحاد في الأسمدة في العالم، مما يؤثر سلباً على إنتاجية المحاصيل في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، تتوقع بعض الصناعات الحيوية مثل صناعة الأحذية والنقل أن تظل التكاليف والأسعار مرتفعة حتى عامي 2026-2027. ويعود سبب ذلك إلى الاعتماد الكبير لهذه الصناعات على الواردات، والرسوم الجمركية، والتكاليف الإضافية للوقود، مما يشير مجتمعة إلى مسار تحسن طويل الأجل للمستهلكين في جميع القطاعات التجارية والخدمية.

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