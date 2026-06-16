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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٥:٥٨ م

القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية: انتاج الاسلحة الاستراتيجية لم يتوقف خلال الحرب

القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية: انتاج الاسلحة الاستراتيجية لم يتوقف خلال الحرب

اكد القائم بأعمال وزارة الدفاع الايرانية، العميد ابن الرضا، ان انتاج الصواريخ والمسيرات والاسلحة الاستراتيجية لم يتوقف خلال الحرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القاىم بأعمال وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الايرانية، العميد الركن ابن الرضا، قال مع ازدياد القدرات الدفاعية خلال الحرب المفروضة الثالثة، لم يتوقف إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة الاستراتيجية.

واضاف: شهدنا في الحرب المفروضة الثالثة تطورًا وتقدمًا في الأسلحة الجديدة والمحدثة للقوات المسلحة، واستخدامها في استسلام المجرمين والمعتدين.

واشار إلى انه في الحرب المفروضة الثالثة، حاربنا الكيان الصهيوني وأمريكا وحلفاءهما بقوة أكبر بكثير مما حاربنا في الحرب المفروضة الثانية.

رمز الخبر 1971634

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