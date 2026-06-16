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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٨:٤٧ م

رئيس البنك المركزي الإيراني: الربط الكامل بين شبكتي "شتاب" الإيرانية و"مير" الروسية خلال شهرين

رئيس البنك المركزي الإيراني: الربط الكامل بين شبكتي "شتاب" الإيرانية و"مير" الروسية خلال شهرين

أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أن المرحلة الثالثة من الاتفاق النقدي والمصرفي بين إيران وروسيا لربط شبكتي الدفع "شتاب" و"مير" ستدخل حيّز التنفيذ خلال شهرين كحد أقصى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال همتي، الثلاثاء، لدى وصوله إلى موسكو في تصريح للصحافيين، إن الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع جارية حالياً.

وأوضح أنه مع تشغيل هذه المرحلة سيتمكن المواطنون الإيرانيون المسافرون إلى روسيا من استخدام بطاقاتهم المصرفية المحلية لإجراء عمليات الشراء مباشرة عبر شبكة الدفع الروسية.

وفي حديثه عن أهداف زيارته إلى موسكو ولقاءاته مع المسؤولين الروس، أشار همتي إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية والمصرفية بين إيران وروسيا شهدت نمواً ملحوظاً، خصوصاً خلال ما يُعرف بـ"حرب رمضان"، واستمر التركيز على تعزيزها بعد ذلك.

وأضاف أن إيران تسعى إلى تنويع ممرات التجارة وتوسيع مصادر تأمين السلع، وكذلك إلى عدم حصر عمليات التسوية المالية في آلية واحدة، في إطار تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية وتعزيز التعاون المالي مع شركائها.

رمز الخبر 1971638

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