وزيرا خارجية ايران وعمان يؤكدان على أمن مضيق هرمز في ضوء الاتفاق الاخير

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة الانباء العمانية ان وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني يؤكدا خلال اتصالٍ هاتفيّ الحرص المشترك على علاقات التعاون بين البلدين الجارين وتطويرها في مختلف المجالات، انطلاقًا من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دول وشعوب المنطقة.

وفي ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تمّ التوصل إليها مؤخرًا، جدّد الوزيران التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحُر لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، معربين عن أملهما بأن تشهد المرحلة المقبلة جهودًا جادة وحثيثة من جميع الأطراف لضمان مناخ داعم ومستدام لمسار سياسي ودبلوماسي فاعل وبناء، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها.