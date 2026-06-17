إفشاء سفر مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى إلى الأراضي المحتلة في بداية الحرب على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القناة الصهيونية "كان" كشفت أن مسؤولين أمنيين إماراتيين رفيعي المستوى سافروا إلى الأراضي المحتلة في بداية العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران في مارس الماضي، والتقوا بمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى في هذا الكيان.

وخلال هذه الاجتماعات، تم بحث التنسيقات الأمنية بين الجانبين. وكانت الطائرة المستخدمة في هذه الزيارة من طراز بوينغ 737، وهي مخصصة لأفراد الأسرة الحاكمة في الإمارات.

وكان مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني قد أعلن خلال الشهر الماضي أن نتنياهو قام بزيارة سرية إلى الإمارات في خضم الحرب على إيران، والتقى برئيس الدولة هناك.

كما كان قد كشف سابقاً أن الجانبين تعاونا معاً أثناء العدوان العسكري على إيران.

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