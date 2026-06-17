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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:٤٩ ص

عراقجي: كأس العالم يمكن أن يكون رمزًا للعلاقات الثقافية التي تتجاوز السياسة

عراقجي: كأس العالم يمكن أن يكون رمزًا للعلاقات الثقافية التي تتجاوز السياسة

قال وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي: أعطاني سفيرا البرازيل وأوروغواي بقمصان منتخبي البلدين لكرة القدم كهدية رمزية؛ فكأس العالم يمكن أن يكون رمزًا للصداقة بين الأمم وللعلاقات الثقافية التي تتجاوز السياسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية عباس عراقجي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اجتماعه أمس مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والدولية المقيمين في طهران: "استضفتُ أمس (الثلاثاء) مجموعة من كبار السفراء والدبلوماسيين الأجانب المقيمين في طهران، وألقيتُ عليهم كلمةً مفصلةً حول التطورات الهامة الناجمة عن الحرب المفروضة مؤخرًا على بلادنا. وبعد انتهاء الاجتماع، خصصتُ بعض الوقت لإجراء محادثات ثنائية مع كل دبلوماسي من الدبلوماسيين الحاضرين."

وأضاف: "إن المقاومة البطولية والكرامة والفخر الذي أبداه الشعب الإيراني العظيم في مواجهة الحرب غير المتكافئة الأخيرة كان أكثر ما لفت انتباههم وإعجابهم."

صرح عراقجي قائلاً: "أيضاً، وعلى هامش هذا الاجتماع، أعطيا سفيرا البرازيل وأوروغواي المحترمان، بكل محبة، بقمصان المنتخبات الوطنية لكرة القدم في البلدين كهدية رمزية؛ يمكن أن تكون بطولة كأس العالم رمزاً للصداقة بين الأمم والروابط الثقافية التي تتجاوز السياسة".

/انتهى/

رمز الخبر 1971647
جواد ماستری فراهانی

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