عراقجي: كأس العالم يمكن أن يكون رمزًا للعلاقات الثقافية التي تتجاوز السياسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية عباس عراقجي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اجتماعه أمس مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والدولية المقيمين في طهران: "استضفتُ أمس (الثلاثاء) مجموعة من كبار السفراء والدبلوماسيين الأجانب المقيمين في طهران، وألقيتُ عليهم كلمةً مفصلةً حول التطورات الهامة الناجمة عن الحرب المفروضة مؤخرًا على بلادنا. وبعد انتهاء الاجتماع، خصصتُ بعض الوقت لإجراء محادثات ثنائية مع كل دبلوماسي من الدبلوماسيين الحاضرين."

وأضاف: "إن المقاومة البطولية والكرامة والفخر الذي أبداه الشعب الإيراني العظيم في مواجهة الحرب غير المتكافئة الأخيرة كان أكثر ما لفت انتباههم وإعجابهم."

صرح عراقجي قائلاً: "أيضاً، وعلى هامش هذا الاجتماع، أعطيا سفيرا البرازيل وأوروغواي المحترمان، بكل محبة، بقمصان المنتخبات الوطنية لكرة القدم في البلدين كهدية رمزية؛ يمكن أن تكون بطولة كأس العالم رمزاً للصداقة بين الأمم والروابط الثقافية التي تتجاوز السياسة".

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