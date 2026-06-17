4.8 مليون برميل من النفط الإيراني يجتاز الحصار الأمريكي قبل تنفيذ مذكرة التفاهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز"، اليوم الأربعاء، بأنّ ناقلات نفط إيرانية نجحت في عبور منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، مشيراً إلى أن هذا العبور يأتي قُبيل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الموقع، عبر منصة "إكس"، أنّ "ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط (NITC) تحملان اسمي (ديونا) و(هيرو2)، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية"، مبيناً أنهما تنقلان معاً ما مجموعه 3.8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني.

وفي السياق ذاته، أشار الموقع في وقتٍ لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة تابعة للشركة الوطنية الإيرانية (NITC)، وهي من طراز "سويزماكس"، محملة بمليون برميل من النفط الخام، لافتاً إلى أنّ هذه الشحنات تمثّل أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين.

وأمس، نقلت وكالة "سبوتنيك"، عن وسائل إعلام إيرانية، بأن قرار رفع الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، دخل حيز التنفيذ، في خطوة وصفتها بأنها "تمثل تطوراً مهماً في مسار التفاهمات الأخيرة".

ونقلت عن وكالة "فارس" الإيرانية أن 3 ناقلات نفط وسفينتين محملتين بالسلع الأساسية الإيرانية تمكنت من العبور والوصول إلى الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع بدء تطبيق القرار.

يأتي ذلك بعد إعلان إيران والولايات المتحدة، استكمال العمل على مذكرة تفاهم يُفترض توقيعها في سويسرا في 19 يونيو/ حزيران الجاري.

ونشرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية التفاصيل لبنود مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن. وتنص المذكرة في بندها الأساسي على إعلان طهران وواشنطن مع حلفائهما في الحرب، فور التوقيع، إنهاءً فورياً ونهائياً للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وبموجب النص الذي أوردته الوكالة، ترفع الولايات المتحدة فور التوقيع على المذكرة الحصار البحري على إيران، ومنع أي عرقلة أو تدخل ضدها. وبالمقابل، تعمل إيران على استئناف حركة السفن خلال 30 يوماً مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق.

/انتهى/