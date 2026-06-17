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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١١:١٤ ص

اجتماع تشاوري للنائب الخاص للشؤون الصينية مع غرفة التجارة الإيرانية

اجتماع تشاوري للنائب الخاص للشؤون الصينية مع غرفة التجارة الإيرانية

عُقد اجتماع تشاوري بين النائب الخاص للشؤون الصينية محمدباقر قاليباف وغرفة التجارة الإيرانية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين طهران وبكين.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا الاجتماع، الذي يُعد الثاني لمحمد باقر قاليباف في مجال تعزيز العلاقات بين طهران وبكين، جاء بعد لقاء سابق جمع وزراء الاقتصاد الحكوميين بالممثل الخاص قبل أسبوعين.

وشارك في هذا الاجتماع عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين الإيرانيين، الذين طرحوا آراءهم ومطالبهم وانتقاداتهم ومقترحاتهم حول العملية التنفيذية للعلاقات الإيرانية الصينية. وناقش المجتمعون سبل إنشاء وتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام، وتحقيق نتائج ملموسة وعينية في العلاقات الثنائية، ودور إيران في مبادرة "الحزام والطريق" ، والمسائل ذات الصلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1971651

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