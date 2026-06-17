اجتماع تشاوري للنائب الخاص للشؤون الصينية مع غرفة التجارة الإيرانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا الاجتماع، الذي يُعد الثاني لمحمد باقر قاليباف في مجال تعزيز العلاقات بين طهران وبكين، جاء بعد لقاء سابق جمع وزراء الاقتصاد الحكوميين بالممثل الخاص قبل أسبوعين.

وشارك في هذا الاجتماع عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين الإيرانيين، الذين طرحوا آراءهم ومطالبهم وانتقاداتهم ومقترحاتهم حول العملية التنفيذية للعلاقات الإيرانية الصينية. وناقش المجتمعون سبل إنشاء وتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام، وتحقيق نتائج ملموسة وعينية في العلاقات الثنائية، ودور إيران في مبادرة "الحزام والطريق" ، والمسائل ذات الصلة.

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