نص مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب المفروضة الأمريكية – الصهيونية ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم نشر نص مذكرة تفاهم "إسلام آباد" بشأن إنهاء الحرب المفروضة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران، والتي تم إقرارها نهائياً فجر يوم الاثنين 15 يونيو، وجاءت على النحو التالي:

مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية

توافقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مشترك وبحسن نية، بتاريخ 18 يونيو 2026، على ما يلي:

١. تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهما في الحرب الحالية، بتوقيع هذه المذكرة، عن وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. ويتعهد الطرفان بعدم شن أي حرب أو أي عمليات عسكرية ضد بعضهما البعض من الآن فصاعداً، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد بعضهما، وضمان السلامة الإقليمية والسيادة اللبنانية. وسيؤكد الاتفاق النهائي على إنهاء الحرب الدائم على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وسائر بنود هذا الاتفاق.

٢. تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية باحترام سيادة وسلامة أراضي كل منهما، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

٣. تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بإجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً كحد أقصى، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

٤. فور توقيع هذه المذكرة، تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في رفع الحصار البحري المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأي مضايقات أو منع، وستنهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوماً. وخلال هذه الفترة، سيكون تردد السفن متناسباً مع عدد حركة المرور قبل الحرب، والذي تحدده الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 30 يوماً بعد الاتفاق النهائي.

٥. بموجب توقيع هذه المذكرة، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترتيبات ببذل أقصى جهدها لعبور آمن للسفن التجارية، دون تكلفة، لمدة 60 يوماً فقط، من الخليج الفارسي إلى بحر عمان والعكس. و سيبدأ تردد السفن التجارية فوراً، وسيتم تأسيسه خلال 30 يوماً، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إزالة العقبات الفنية والعسكرية والألغام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ستجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية محادثات مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي القابل للتطبيق والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز، وستتبادل الآراء مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج الفارسي.

٦. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع برنامج محدد ومتفق عليه من قبل الطرفين لإعادة إعمار وتطوير الاقتصاد الإيراني، وذلك بتوفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار. وسيتم الانتهاء من آلية تنفيذ هذا البرنامج كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوماً. وستقدم الولايات المتحدة الأمريكية جميع الموافقات والإعفاءات والتراخيص اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة.

٧. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأولية والثانوية، وذلك وفقاً لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتقر كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية الأساسية لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتعلنان عزمهما على معالجة هذه القضايا بشكل فوري في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

٨. تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أنها لن تنتج أو تحوز أسلحة نووية. وقد اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية على تسوية وضع المواد المخصبة المخزنة من خلال آلية يتفق عليها الطرفان، وذلك وفقاً للجدول الزمني المذكور في البند 7، وذلك على الأقل من خلال التخفيف في الموقع، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتفق الطرفان أيضاً على مناقشة موضوع التخصيب، والموضوعات الأخرى المتفق عليها بينهما والمتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على أساس إطار مرضٍ يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي على أحكام هذا البند. وتقر كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بالأهمية الأساسية للمسائل النووية المذكورة أعلاه، وتعلنان عزمهما على معالجة هذه القضايا بشكل فوري في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

٩. يتفق كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية على الحفاظ على الوضع الراهن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي؛ حيث تحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوضع الراهن في برنامجها النووي، بينما لن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران، ولن تنشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة.

١٠. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار، فور توقيع هذه المذكرة وحتى إنهاء العقوبات، إعفاءات من وزارة الخزانة لتصدير النفط الخام الإيراني، والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وجميع الخدمات ذات الصلة بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.

١١. تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير الأموال والأصول الإيرانية المقيدة أو المجمدة بشكل كامل وقابل للاستخدام، وذلك بتنفيذ هذه المذكرة. وسيتفق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإجراءات المتعلقة بتحرير هذه الأموال خلال المفاوضات، بشكل ثنائي. ويجب أن تكون هذه الأموال، سواء تم الاحتفاظ بها في الحساب الأصلي أو تحويلها، قابلة للاستخدام بشكل كامل للدفع لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي الإيراني. وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة في هذا الشأن.

١٢. يتفق كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية على تشكيل آلية تنفيذية للإشراف على التنفيذ الناجح لهذه المذكرة والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.

١٣. بعد توقيع هذه المذكرة، ورهناً ببدء تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من هذه المذكرة واستمرار تنفيذ هذه الإجراءات، سيبدأ كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي، وذلك حصراً فيما يتعلق بالبنود المتبقية.

١٤. سيتم التصديق على الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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