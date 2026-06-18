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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٠:١٧ ص

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإيطاليا

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإيطاليا

أجرى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإيطاليا اتصالاً هاتفياً، تبادلا خلاله وجهات النظر حول بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنطونيو تاجاني، وزير خارجية إيطاليا، تبادلا خلال اتصال هاتفي مساء يوم الأربعاء الآراء حول بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وفي هذا الاتصال، أشار وزيرا خارجية إيران وإيطاليا، في معرض تأكيدهما على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، إلى ضرورة استغلال الفرصة التي أتاحتها هذه المذكرة لتعزيز السلام وتقوية التعاون بين دول المنطقة.

كما اتفق الجانبان على متابعة عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1971678

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