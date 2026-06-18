اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإيطاليا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنطونيو تاجاني، وزير خارجية إيطاليا، تبادلا خلال اتصال هاتفي مساء يوم الأربعاء الآراء حول بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وفي هذا الاتصال، أشار وزيرا خارجية إيران وإيطاليا، في معرض تأكيدهما على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، إلى ضرورة استغلال الفرصة التي أتاحتها هذه المذكرة لتعزيز السلام وتقوية التعاون بين دول المنطقة.

كما اتفق الجانبان على متابعة عدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

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