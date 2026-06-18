الكيان الصهيوني يقطع علاقاته مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن وزير خارجية الكيان الصهيوني أعلن أن تل أبيب ستقطع علاقاتها مع كايا كالاس بعد أن شبهت إسرائيل بنظام الأبارتايد.

وردت كايا كالاس بدورها على موقف جدعون ساعر، وزير خارجية إسرائيل، بشأن قطع العلاقات معها بسبب تصريحاتها.

وجاء في رسالة كالاس على منصة "إكس": "عزيزي جدعون، كما تعلم، هناك العديد من الروابط التي تجمع الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل". إنني أقدّر الحوار والتفاعل بيننا، وأنا مستعدة لمواصلة هذا المسار بطريقة محترمة وبناءة".

وأضافت كالاس: "الحوار هو أساس الدبلوماسية، خاصة عندما تنشأ خلافات. لطالما التزم الاتحاد الأوروبي بإقامة علاقة بناءة مع إسرائيل".

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في معرض حديثها عن ضرورة إحلال السلام في الشرق الأوسط، أن "حل الدولتين لا يزال السبيل الوحيد القابل للتطبيق"، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يدين المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، لأن هذه الإجراءات تجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة يوماً بعد يوم. هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي".

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