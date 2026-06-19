بولتون: مذكرة التفاهم الـ 14 بنداً كانت هزيمة حقيقية لأمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأسبق للبيت الأبيض، علق في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على مذكرة التفاهم المكونة من 14 بنداً بين إيران وأمريكا بالقول: "هذه هزيمة حقيقية للولايات المتحدة".

وأضاف بولتون: "هذا يمثل خيبة أمل كبيرة لأمريكا، ويشكل هزيمة حقيقية للولايات المتحدة".

وتابع مستشار الأمن القومي الأسبق: "لقد حققنا نجاحات عسكرية (في العدوان غير القانوني لأمريكا على إيران)، لكننا بعد ذلك وجدنا أنفسنا في فخ صنعه ترامب؛ لأن الإيرانيين قرروا إغلاق مضيق هرمز. ولا نعرف حتى ما إذا كان هذا (التفاهم) سيفتح المضيق بشكل جذري. قد يساعد هذا التفاهم ترامب داخل أمريكا، لكن آثاره الدولية طويلة الأجل غير مرغوب فيها. بهذا (رفع الحصار غير القانوني الأمريكي على الموانئ الإيرانية)، ستصل أموال النفط إلى إيران، وستعزز قدراتها. لا شك لدي أن الأموال الإيرانية المجمدة ستعود أيضاً إلى هذا البلد في وقت ما. إيران لا تزال تعتقد أن أمريكا هي الشيطان الأكبر. أنا لو كنت مكانهم، لما أعطيت هؤلاء الناس مالاً. لم نحقق ما كنا نسعى إليه في الحرب."

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