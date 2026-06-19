مقتل قائد كتيبة 52 في الكيان الصهيوني و3 جنود آخرين في لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء عن قناة "الأخبارية" ، أن وسائل الإعلام العبرية اعترفت بمقتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم المقدم "دور غداليا بن سيمحون" (32 عاماً)، قائد كتيبة، في اشتباكات جنوب لبنان.

وأشارت التقارير إلى أن دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تعرضت ليلة أمس لهجوم جوي مشتبه به في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل عدد من الجنود، بينهم المقدم بن سيمحون و3 آخرين لم تنشر أسماؤهم بعد.

وأفادت قناة "الجزيرة"، نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية، بأن حادثاً أمنياً خطيراً وقع ليلة أمس بالقرب من بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان، مشيرة إلى إصابة ضابط كبير من لواء 36 بالجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات.

واعترفت المصادر العسكرية الإسرائيلية بوقوع اشتباكات "صعبة ومعقدة" مع حزب الله في جنوب لبنان خلال الليلة الماضية.

كما أفاد مجلس مستوطنة "أدم" شمال شرق القدس بمقتل أحد سكانها (وهو مستوطن عسكري صهيوني) في جنوب لبنان.

وتجري التحقيقات لتحديد هوية الجسم المشبوه الذي استهدف الدبابة الإسرائيلية، وما إذا كان طائرة مسيرة أو صاروخاً موجهاً. وأشارت المصادر العسكرية إلى أن جسماً مشبوهاً استهدف دبابة تابعة للكتيبة 52 من لواء النخبة "غيفعاتي".

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