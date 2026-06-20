رؤساء السلطات الثلاث في إيران يناقشون آخر التطورات في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن رئيس السلطة التنفيذية " بزشکیان"، ورئیس السلطة التشریعیة" قاليباف"، ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام " إيجئي"، عقدوا اجتماعهم اليوم السبت.

وناقش رؤساء السلطات الثلاث خلال الاجتماع، آخر المستجدات والأوضاع الراهنة في البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وقيموا الأوضاع في مرحلة ما بعد الحرب الأخيرة، وبحثوا في سبل تعزيز الصمود الوطني،وتسريع تعويض الأضرار وإعادة إعمار القدرات المتضررة في الحرب الأخيرة.

كما كان مسار المفاوضات المقبلة، ومتطلبات التنسيق بين الأجهزة المعنية، واستراتيجيات صون المصالح الوطنية في إطار السياسات العليا للبلاد، من بين المحاور الأخرى التي جرى بحثها وتبادل الآراء بشأنها في هذا الاجتماع.