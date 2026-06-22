بيان مشترك لقطر وباكستان بشأن اختتام مفاوضات بورغنشتوك

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان جاء كالتالي:

"اختُتمت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، الجولة الأولى من المفاوضات رفيعة المستوى التي جرت في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، بمشاركة ممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الطرفين الوسيطين، وهما دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية.

وجاء اجتماع بحيرة لوسيرن في أجواء إيجابية وبناءة، وأسفر عن تحقيق تقدم مشجع، تمثل في إنشاء آلية لإجراء المزيد من المفاوضات الفنية.

واتفق الطرفان، بموجب هذه المذكرة، على تشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة.

وسيقدم كبار المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة العليا، على أن تقود مجموعات عمل متخصصة ملفات الملف النووي، والعقوبات، بالإضافة إلى فريق للمراقبة وحل النزاعات، وذلك لضمان التنفيذ الفعال للمذكرة ولغيره من الأمور.

كما اتفقت اللجنة العليا على خريطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً، مما يمهد الطريق للشروع الفوري في مزيد من المفاوضات الفنية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء خط اتصال بين الطرفين، وذلك للمدة المحددة في البند 5 من المذكرة، بهدف تفادي الحوادث وسوء الفهم، وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

كما اتفق الطرفان على إنشاء وحدة لخفض التصعيد، تجمع بين الطرفين ولبنان، وبمساعدة من الوسيطين، لضمان الالتزام بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان وفقاً للمذكرة. وستستمر المفاوضات الفنية حتى نهاية الأسبوع في منتجع بورغنشتوك، لبحث جميع القضايا المطروحة.

وسيبذل الطرفان الوسيطان قصارى جهدهما لضمان استمرار المفاوضات في أجواء بناءة، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتتقدم كل من دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية بخالص الشكر والتقدير للولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما المستمر بالدبلوماسية والتسوية السلمية للنزاع.

كما يعرب الطرفان الوسيطان عن شكرهما للدول الشقيقة والصديقة على دعمها المتواصل ومساهمتها القيمة في المفاوضات الجارية."

لوسيرن

22 يونيو 2026