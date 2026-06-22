المنتخب الايراني يتعادل مع نظيره البلجيكي في كأس العالم 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيطر المنتخب البلجيكي على مجريات اللقاء حتى الدقيقة 66 عندما تعرض مدافعه ناثان نجوي للطرد بعد ان عرقل مهاجم ايران مهدي طارمي الذي كان في حالة انفراد بالمرمى. وبعد ذلك اضطر لاعبو بلجيكا للتراجع قليلا.

سنحت العديد من الفرص للاعبي بلجيكا الا ان براعة الحارس الايراني علي رضا بيرانوند حالت دون هز الشباك، وبالمقابل كانت هنالك تسديدات رائعة من اللاعبين كنعاني زادكان ومهدي طارمي وسعيد عزت اللهي تمكن حارس بلجيكا كورتوا من التصدي لها ببراعة.

كما سجل طارمي هدفا في الدقيقة 24 من زمن اللقاء اثر كرة وصلته من ركلة حرة وراء منطقة الجزاء البلجيكية الا انه الغي بداعي التسلل بعد الرجوع الى تقنية الفار.

ورغم النقص العددي في صفوف بلجيكا، بعد طرد مدافعه ناثان نجوي لم يتمكن المنتخب الإيراني من استثمار الأفضلية، في وقت واصل فيه بيرانوند تألقه بتصديات حاسمة أنقذت مرماه من أكثر من فرصة محققة، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

ورفع كل من المنتخبين البلجيكي والإيراني رصيدهما إلى نقطتين، وتصدرت ايران ترتيب المجموعة السابعة (G) لمونديال 2026، تليها بلجيكا بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي مصر ونيوزيلندا التي ستجمعهما فجر اليوم الاثنين.

وتم اختيار الحارس بيراوند افضل لاعب في المباراة.

وكانت ايران قد تعادلت مع نيوزيلندا 2-2 في الجولة الاولى فيما تعادلت بلجيكا مع مصر 1-1 .

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