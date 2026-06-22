أهم النقاط والاتفاقيات الواردة في البيان الختامي لمحادثات بورغنستوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لتقرير اللجنة الإعلامية للوفد الايراني المفاوض "ميناب 168، فإن أهم النقاط والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في البيان الختامي الصادر عن قطر وباكستان، بعد انتهاء محادثات بورغنستوك، هي كالتالي:

1- نتيجةً للضغوط التي مارسها الوفد الإيراني التفاوضي منذ مساء السبت، تم الحفاظ على إنهاء الحرب في لبنان بشكل هشّ في الوقت الراهن، ولتحقيق الاستقرار، يجري إنشاء آلية مراقبة تُسمى "وحدة مراقبة النزاع" بحضور إيراني. بموجب هذه الآلية، تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسمياً في معادلات الأمن اللبناني، في حين بذلت الولايات المتحدة جهوداً حثيثة في الأشهر الأخيرة لإقصاء إيران من هذه المعادلات. كما أن نظام الاحتلال في القدس ليس له مكان في هذه الآلية.

٢- في سياق مناقشة إدارة مضيق هرمز، ولضمان فتحه تدريجياً، تقرر إنشاء خط ساخن للتواصل مع إيران في حال وجود أي مشاكل في التنفيذ، ونقل هذه المشاكل إليها. ويعني هذا الإجراء ترسيخ سيادة إيران على مضيق هرمز.

٣- ستبدأ فرق العمل الثلاثية المعنية بالبرنامج النووي والعقوبات والمراقبة، والمُشكّلة بناءً على هذا البيان، عملها بعد تنفيذ الفقرة ١٣ من مذكرة التفاهم، أي وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، ولا سيما لبنان، وبدء رفع الحصار البحري، وبدء الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإصدار إعفاء من العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات ومشتقاتها. في الواقع، لن تدخل الجمهورية الإسلامية المرحلة النهائية من المفاوضات قبل تنفيذ الفقرة 13.

4- في هذه الجولة من المحادثات، تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وقطر بشأن تنفيذ الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

5- خلال المحادثات السويسرية، وبناءً على المادة 10 من مذكرة التفاهم، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إعفاءات لمدة 60 يوماً للنفط والبتروكيماويات ومشتقاتها. وهذا يعني أن إيران تستطيع بيع النفط رسمياً لعملائها واستلام المدفوعات عبر آليات البنك المركزي الرسمية.

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