السفير الأمريكي السابق لدى كيان الاحتلال: إيران أصبحت أقوى, حسابات ترامب ونتنياهو كانت خاطئة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "فايننشال تايمز" نقلت عن دان شابيرو، السفير الأمريكي الأسبق في الأراضي المحتلة، قوله: "إن ترامب ونتنياهو بالغا في تقدير قوتهما، وأضاعا أفضل موقع استراتيجي كان متاحاً لهما".

وأضاف شابيرو: "لقد أظهر ترامب، من خلال موافقته على توقيع اتفاق مع إيران، استعداده للتراجع ولعب دور أضعف في الشرق الأوسط".

واعترف الدبلوماسي الأمريكي بأن "الرئيس الأمريكي القادم سيكون أقل استعداداً لخوض صراع عسكري مماثل".

وتابع شابيرو: "لقد راهن ترامب ونتنياهو على حدوث اضطرابات داخلية في إيران بعد الحرب الأولى. كانا يعتقدان أن النظام الحاكم في إيران قد أضعف وأصبح على وشك الانهيار، لكن هذا التوقع كان خاطئاً، إذ خرجت إيران من الحرب أقوى من أي وقت مضى، وعززت الحرب موقعها".

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