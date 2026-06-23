نفق إنقاذ تحت طهران.. مشروع لربط المستشفيات بشبكة المترو لتعزيز الاستجابة في الأزمات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أوضح رئيس المنظمة، علي نصيري، أن المشروع يهدف إلى معالجة إحدى أبرز المشكلات التي تواجه العاصمة، والمتمثلة في صعوبة الوصول إلى المستشفيات بسبب الازدحام المروري أو عند وقوع الزلازل والحوادث الكبرى.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل ربط 11 مستشفى بشبكة المترو، فيما يحتل مستشفى الإمام الخميني الأولوية، كونه أكبر مستشفى مرجعي في إيران ويضم مختلف التخصصات الطبية وأقسام الطوارئ.

وأضاف أن المستشفى سيرتبط بخط المترو رقم 7 عبر نفق خاص يسمح بانتقال سيارات الإسعاف مباشرة من محطة "مدافعان سلامت" إلى المجمع الطبي، مع إمكانية استخدام خطوط مترو أخرى مستقبلاً لتوسيع شبكة الربط.

وأكد نصيري أن المشروع سيضيف وسيلة جديدة إلى منظومة الإسعاف قبل المستشفى، إلى جانب سيارات الإسعاف والدراجات الطبية والحافلات المجهزة والمروحيات، بحيث يمكن الاستفادة من شبكة المترو لنقل المرضى والمصابين بسرعة وأمان في الظروف العادية وحالات الطوارئ.

وبيّن أن هذا النظام سيكون ذا أهمية خاصة أثناء الزلازل، وانهيار المباني، والكوارث واسعة النطاق، إذ يتيح نقل أعداد كبيرة من المصابين دون التأثر بالاختناقات المرورية أو الظروف الجوية.

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لشركة مترو طهران، نعمة الله فروزان بور، أن أعمال حفر نفق الربط تجاوزت 50%، فيما بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع نحو 25%، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الصحية ورفع جاهزية العاصمة الإيرانية في مواجهة الأزمات.