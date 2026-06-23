وزارة الخارجية العمانية توضح لقاء الوفد الإيراني مع سلطان عُمان

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في مستهل اللقاء، نقل الوفد الإيراني تحيات وتقديرات مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى سلطان عُمان، معرباً عن خالص تمنياته للسلطان وللشعب العماني بمواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

كما أعرب الوفد، نيابة عن قيادة وحكومة وشعب إيران، عن تقديره للنهج الحكيم للسلطنة العمانية، والدور البنّاء الذي تقوده السلطنة تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، في دعم مسارات الحوار، وخفض التوترات، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبه، طلب السلطان هيثم من الدكتور قاليباف نقل تحياته وتقديره إلى آية الله مجتبى الخامنئي (حفظه الله)، قائد الثورة الإسلامية ، وإلى مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية، معرباً عن أمنياته الصادقة للقيادة والشعب الإيراني بدوام الأمن والاستقرار والرفاه.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. واستمع سلطان عُمان إلى إيضاحات الوفد الإيراني حول مسار هذه المفاوضات وأبعادها المختلفة، وأعرب عن دعمه لهذه الحوارات، متمنياً لها التوفيق والنجاح، بما يسهم في تهيئة الأرضية للتوصل إلى حل سلمي ونهائي لجميع الملفات الخلافية، لا سيما استئناف وتسهيل حركة الملاحة وضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، والملف النووي، وسائر القضايا والتحديات ذات الصلة.

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