العميد جهانشاهي: القوات البرية على أتم الاستعداد لمواجهة التهديدات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد علي جهانشاهي، قائد القوات البرية للجيش الإيراني، قال خلال جولة تفقدية للوحدات المنتشرة في جنوب شرق البلاد، في حديث للصحفيين، إنه اطلع على جاهزية الوحدات في تلك المنطقة، وأكد على الاستعداد القتالي الكامل، والروح المعنوية العالية، والقدرة العملياتية الجيدة لقوات الجيش، مشيراً إلى أنه قام خلال الأيام الأخيرة بتفقد وحدات القوات البرية في جنوب شرق البلاد، والوحدات المتمركزة على سواحل مكران وبحر عمان.

وأضاف العميد جهانشاهي: "يتمتع منتسبو هذه الوحدات بروح معنوية ودافعية قوية جداً، ويواصلون مهامهم بروح التضحية والفداء، وقواتنا متواجدة في جميع هذه المناطق بيقظة كاملة واستعداد عالٍ".

وشدد قائد القوات البرية على أن جميع وحدات هذه القوة في الحدود الشرقية وسواحل مكران، مستعدة تماماً لمواجهة أي تهديد محتمل، مؤكداً أن تجهيز الوحدات بالأنظمة والمعدات والأسلحة والذخيرة، وتعزيز القدرة القتالية للقوات، يجري على قدم وساق.

وأكد العميد جهانشاهي أن "القوات المسلحة ارتبطت بدمائها مع الشعب الإيراني العزيز، وتقف مستعدة للدفاع عن البلاد حتى آخر رمق. الدفاع عن أمن واستقلال وعزة إيران الإسلامية هو واجب نلتزم به بكل وجودنا".

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار قائد القوات البرية إلى أولويات هذه القوات، وقال: "أهم أولوياتنا هي الارتقاء المستمر بالقدرة القتالية وزيادة جاهزية الوحدات. وبناءً على ذلك، نستفيد من قدرات الصناعة الدفاعية، والشركات المعرفية، والنخب الوطنية، ومجموعات الجهاد للاكتفاء الذاتي في الجيش لتطوير القدرات الدفاعية".

واختتم العميد جهانشاهي كلمته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على الردع الدفاعي للبلاد، قائلاً: "لقد أثبتت التجربة أنه لا يمكن الوثوق بالكيان الصهيوني ونظام الهيمنة؛ لذلك يجب أن نكون دائماً أقوياء ومستعدين ويقظين. وكما كان قائد الثورة الشهيد يؤكد دائماً، إذا أردنا ألا يجرؤ العدو على اعتداء البلاد، فعلينا أن نكون دائماً أقوياء وأن نعزز قوتنا".

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