حماس تشيد بمواقف ايران الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا وسائل اعلام فلسطينية، ان نعيم نقل تحيات قيادة الحركة للقيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران ومباركتها لإنجاز اتفاق الإطار وتقديرها العالي للصمود في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني، مشيدا بمواقف الجمهورية الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، وأهمية استمرار هذا الدعم خاصة في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني رغم توقيع وقف إطلاق النار في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي.

من جانبه عبّر عراقجي عن شكره للاتصال وموقف الحركة الداعم، مؤكدا استمرار دعم الجمهورية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إنجاز كامل حقوقه الوطنية المشروعة.

وأوضح أن القيادة الإيرانية، يمثلها الوفد المفاوض، تطرح ملف استمرار العدوان الصهيوني على غزة والانتهاكات المتواصلة للاحتلال واستمرار الإبادة، رغم توقيع وقف إطلاق النار، في كل المحافل الدولية وكذلك مع الوسطاء والطرف الأمريكي في خضم المفاوضات الجارية.

ودعا عراقجي إلى حراك سياسي دولي واسع لحماية الشعب الفلسطيني، وإجبار العدو الصهيوني على وقف عدوانه ومخططاته لشطب الوجود الفلسطيني على أرضه وخاصة في قطاع غزة.