وزير النفط الايراني يزور الهند للمشاركة في اجتماع وزراء نفط البريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "محسن باك نجاد"، غادر طهران صباح اليوم 24 حزيران/يونيو متوجها إلى الهند، وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع الحادي عشر لوزراء الطاقة لدول مجموعة البريكس.

ومن المقرر أن تتناول جلسات الاجتماع استعراض إنجازات ومبادرات الدول الأعضاء في المجموعة على مسار تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، إلى جانب تبادل الآراء حول آفاق التعاون المشترك في إطار المجموعة، وتشكّل هذه المحاور الرئيسية لأعمال الاجتماع الذي تستضيفه الهند.

وسيعقد الوزير "باك نجاد"، على هامش الزيارة، لقاء مع وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي "هاردييب سينغ بوري"، لبحث فرص التعاون الثنائي بين طهران ونيودلهي في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.

ويتركّز نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز التعاون مع الهند وتوسيع الشراكة الثنائية في مجال الطاقة إلى أقصى حد ممكن.

كما يتضمن برنامج وزير النفط الإيراني خلال هذه الزيارة عقد لقاءات ومحادثات ثنائية مع عدد من وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة البريكس.

وتضم مجموعة البريكس 11 من الأسواق الناشئة والدول النامية الكبرى في العالم، وهي: البرازيل، الصين، مصر، إثيوبيا، الهند، إندونيسيا، إيران، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة.

ويُظهر الموقع الرسمي لمجموعة "البريكس 2026" كيف تطوّر جدول أعمال المجموعة بشكل ملحوظ، متجاوزا التركيز الأولي على القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ليصبح منظّما حول ثلاثة محاور رئيسية هي: التعاون السياسي-الأمني، التعاون الاقتصادي-المالي، والتعاون الثقافي-الشعبي.

وما زال نطاق تعاون المجموعة يتسع ليشمل مجموعة واسعة من القضايا العالمية، من بينها مكافحة الإرهاب، والتغير المناخي، والأمن الغذائي والطاقي، والأوضاع الاقتصادية والمالية الدولية، وتقنية الاتصالات، والزراعة، والعمل والتوظيف، والهيكل المالي الدولي، والتجارة ومنظمة التجارة العالمية.

يُذكر أن الاجتماع الحادي عشر لوزراء النفط والطاقة في دول مجموعة البريكس سينعقد يومي 25 و26 حزيران/يونيو في مدينة "غوروغرام" الهندية.