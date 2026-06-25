  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٧ ص

الحرس الثوري الإيراني: العبور الآمن من مضيق هرمز يكون فقط عبر المسارات التي أعلنتها إيران

الحرس الثوري الإيراني: العبور الآمن من مضيق هرمز يكون فقط عبر المسارات التي أعلنتها إيران

أكدت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني أن المسار الوحيد المسموح به للعبور من مضيق هرمز هو المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بعد أن أعلنت بعض الجهات، دون علم أو تنسيق مع طهران، عن مسار جديد لحركة السفن في المضيق.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان والتحذير الصادر عن القوات البحرية للحرس الثوري، فجر يوم الخميس 25 يونيو 2026، جاء كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"قبل ساعات، أعلنت بعض الجهات، دون علم أو تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن مسار جديد لحركة السفن في مضيق هرمز، وهو مسار غير مقبول وخطير للغاية.

نُعلم الجميع أن المسار الوحيد المسموح به للعبور من مضيق هرمز هو المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن حركة السفن خارج هذه المسارات خطيرة للغاية وممنوعة، ونحذر من التحرك خارج المسارات المبلغة.

التنسيق مع القوات البحرية للحرس الثوري للعبور من مضيق هرمز عبر القناة 16 هو إلزامي، وسيتم التعامل مع السفن المخالفة.

القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني"
/انتهى/

رمز الخبر 1971829

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات