الحرس الثوري الإيراني: العبور الآمن من مضيق هرمز يكون فقط عبر المسارات التي أعلنتها إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان والتحذير الصادر عن القوات البحرية للحرس الثوري، فجر يوم الخميس 25 يونيو 2026، جاء كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"قبل ساعات، أعلنت بعض الجهات، دون علم أو تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن مسار جديد لحركة السفن في مضيق هرمز، وهو مسار غير مقبول وخطير للغاية.

نُعلم الجميع أن المسار الوحيد المسموح به للعبور من مضيق هرمز هو المسارات التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن حركة السفن خارج هذه المسارات خطيرة للغاية وممنوعة، ونحذر من التحرك خارج المسارات المبلغة.

التنسيق مع القوات البحرية للحرس الثوري للعبور من مضيق هرمز عبر القناة 16 هو إلزامي، وسيتم التعامل مع السفن المخالفة.

القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني"

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