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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١٠:٣٤ ص

بقائي: على الناتو أن يتحمل المسؤولية عن تواطؤه في ارتكاب الجرائم ضد إيران

بقائي: على الناتو أن يتحمل المسؤولية عن تواطؤه في ارتكاب الجرائم ضد إيران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن على منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن تتحمل المسؤولية عن تواطؤها مع أمريكا والكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم ضد إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي كتب على صفحته الشخصية، في معرض إشارته إلى اعتراف الأمين العام للناتو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بدور المنظمة في دعم العدوان العسكري الأمريكي – الصهيوني على إيران، وذكره لإيطاليا ورومانيا كبلدين قدما مساعدة كبيرة للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، قائلاً: "إن اعتراف الأمين العام للناتو الصريح بالتعاون مع أمريكا والكيان الصهيوني في شن الهجوم العدواني على إيران، هو اعتراف بتواطؤ هذه المنظمة النشط في ارتكاب العدوان العسكري ضد دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة؛ عدوان يشكل انتهاكاً صارخاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف بقائي: "يجب على الناتو ولكل دولة عضو شاركت في هذا القرار، أن تتحمل المسؤولية عن جميع تداعيات هذه الحرب العدوانية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد ذكر الأمين العام للناتو بوضوح إيطاليا ورومانيا كدولتين تعاونتا في ارتكاب العدوان العسكري الأمريكي على إيران. على هاتين الدولتين، وأي دولة أوروبية أخرى ساعدت في ارتكاب العدوان العسكري الأمريكي – الصهيوني ضد إيران، أن تشرحا لرأي عامهما وللعالم أجمع، لماذا قررتا التواطؤ مع المعتدين ضد إيران، ولماذا شاركتا في ارتكاب الجرائم البشعة والواسعة ضد الشعب الإيراني في ميناب ولامرد وطهران وأصفهان وسنندج وهمدان وتبريز وشيراز وبندرعباس، والعديد من المدن والقرى الإيرانية الأخرى".
/انتهى/

رمز الخبر 1971830

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