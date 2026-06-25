حزب الله: انتهاك جديد لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "المنار"، أن حزب الله اللبناني قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، للمرة الثانية في أقل من 48 ساعة، مواطنين لبنانيين كانوا في طريقهم لتفقد منازلهم في منطقة دوحة كفررمان، وذلك بشكل متعمد.

وأكد حزب الله أن جيش الاحتلال الإسرائيلي برر هذا الهجوم بدعوى أن هؤلاء المواطنين يشكلون تهديداً لقواته المحتلة.

وبحسب البيان، وقع هذا العدوان في الساعة 16:30 من مساء الأربعاء، عبر هجوم صاروخي بطائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني، مما أسفر عن استشهاد مدنيين لبنانيين أصيبا بشكل مباشر.

وشدد حزب الله مجدداً على أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صريحاً لوقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان حتى الآن.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها تراقب وتسجل هذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة للكيان الصهيوني.

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