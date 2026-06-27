مسؤول ايراني: لم يلحق أي ضرر بميناء سيريك جراء العدوان الامريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد رضا محمد حسيني تختي، في تصريح لمراسل وكالة فارس في بندر عباس، بأن ميناء سيريك يعمل بشكل طبيعي ولم تُسجّل أي أضرار في معداته أو مبانيه خلال الساعات الماضية.



وأضاف: الوضع في ميناء سيريك طبيعي.



هذا وكان تلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد افاد مساء الجمعة بسماع دوي انفجار في رصيف طاهرية البحري بجزيرة سيريك جنوب البلاد.



واعلنت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية ، استهداف مواقع للجيش الأميركي الارهابي في المنطقة، رداً على عدوانه الأخير على سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة بان الرد سيكون اقوى لو تكرر العدوان.



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