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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:٥٥ ص

وزير الخارجية الايراني يجري اتصالا هاتفيا مع وزيري خارجية الإمارات ومصر

وزير الخارجية الايراني يجري اتصالا هاتفيا مع وزيري خارجية الإمارات ومصر

أجرى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع وزيري خارجية الإمارات ومصر لبحث التطورات الإقليمية وآخر مستجدات العملية الدبلوماسية الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، وبدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، لبحث التطورات الإقليمية وآخر مستجدات العملية الدبلوماسية الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وزير الخارجية الايراني يجري اتصالا هاتفيا مع وزيري خارجية الإمارات ومصر

وخلال الاتصال الهاتفي بين السيد عباس عراقجي والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، جرى بحث آخر التطورات والأحداث الإقليمية وتبادل الآراء في ضوء التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.

كما أكد وزير خارجية الإمارات على أهمية مواصلة الحوار والاستفادة من الحلول الدبلوماسية، معرباً عن أمله في أن تُفضي العملية الدبلوماسية الجارية إلى نتائج بناءة تُعزز السلام والأمن والاستقرار الإقليميين.

وزير الخارجية الايراني يجري اتصالا هاتفيا مع وزيري خارجية الإمارات ومصر

كما ناقش السيد عباس عراقجي وتبادل الآراء مع وزير الخارجية المصري حول التطورات الإقليمية، فضلاً عن آخر المستجدات في العملية الدبلوماسية الجارية بين إيران والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1971855
جواد ماستری فراهانی

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