وزير الخارجية الايراني يجري اتصالا هاتفيا مع وزيري خارجية الإمارات ومصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، وبدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، لبحث التطورات الإقليمية وآخر مستجدات العملية الدبلوماسية الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وخلال الاتصال الهاتفي بين السيد عباس عراقجي والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، جرى بحث آخر التطورات والأحداث الإقليمية وتبادل الآراء في ضوء التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.

كما أكد وزير خارجية الإمارات على أهمية مواصلة الحوار والاستفادة من الحلول الدبلوماسية، معرباً عن أمله في أن تُفضي العملية الدبلوماسية الجارية إلى نتائج بناءة تُعزز السلام والأمن والاستقرار الإقليميين.

كما ناقش السيد عباس عراقجي وتبادل الآراء مع وزير الخارجية المصري حول التطورات الإقليمية، فضلاً عن آخر المستجدات في العملية الدبلوماسية الجارية بين إيران والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا.

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