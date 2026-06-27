اتفاق الحكومة اللبنانية مع الكيان الصهيوني مذلّ وباطل.. والمقاومة مستمرة حتى التحرير

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال الشيخ نعيم قاسم في بيان له، إن الدخول في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني يعني فرض الاستسلام على لبنان وتقديم تنازلات مجانية لـ"إسرائيل" والولايات المتحدة، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا المسار على مستقبل البلاد وسيادتها.

ووصف الاتفاق الذي جرى توقيعه في واشنطن بأنه "اتفاق مذلّ ومشين وباطل"، داعياً إلى استبداله بتنفيذ بنود التفاهم الإيراني-الأميركي المتعلقة بوقف الحرب على لبنان.

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن ربط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح المقاومة يُعد تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، ويحوّل لبنان إلى رهينة بيد العدو، مؤكداً أن هذا الطرح يمسّ بالسيادة الوطنية ويخدم الأهداف الإسرائيلية.

وأضاف أن منح الشرعية لبقاء قوات الاحتلال في جنوب لبنان قد يفتح الباب أمام احتلال طويل الأمد، وربما يؤدي إلى ضم هذه الأراضي إلى الكيان الصهيوني، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً لوحدة لبنان وسيادته.

وأكد الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة الإسلامية لن تغادر الميدان ولن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية، وستواصل طريقها حتى تحرير كامل الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإطلاق سراح الأسرى، وإنجاز عملية إعادة إعمار ما دمره العدوان.