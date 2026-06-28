المشروع الصهيوني في "أرض الصومال": سيطرة على الممرات البحرية وتهديد للأمن القومي العربي

أفادت وكالة مهر للأنباء حذّر الكاتب والصحفي المصري إيهاب شوقي من تداعيات التحركات الصهيونية والأمريكية في منطقة أرض الصومال، معتبراً أنها تأتي ضمن سياق جيوستراتيجي واسع يهدد الأمن القومي العربي، ويمس بصورة مباشرة الأمن القومي المصري، عبر السيطرة على الممرات البحرية الحيوية المرتبطة بالبحر الأحمر وباب المندب وصولاً إلى قناة السويس.

وفي مداخلة على قناة المسيرة، أشار شوقي إلى أن هذه التحركات لا يمكن فصلها عن مشاريع إعادة تشكيل النفوذ الإقليمي في إطار محاولات الالتفاف على مخرجات صعود محور المقاومة.

وقال إن ما يجري في أرض الصومال يجب قراءته ضمن سياقين: توصيف الخطر الاستراتيجي من جهة، وقياس مستوى الاستجابة العربية لهذا الخطر من جهة أخرى، متسائلاً عن مدى ملاءمة التعاطي العربي مع حجم التحديات المطروحة.

وأوضح أن هذا المشروع يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، باعتبار أن المنطقة تتحكم في مداخل استراتيجية حساسة تشمل باب المندب والبحر الأحمر وصولاً إلى قناة السويس، مؤكداً أنه يُعد امتداداً لما ورد في أدبيات الأمن القومي المصري المرتبطة باستراتيجية ديفيد بن غوريون، القائمة على تفتيت الدول العربية عبر التحالف مع الأطراف والمحيط والأقليات.

ولفت شوقي إلى أن هذه الاستراتيجية لا تستهدف الجغرافيا فقط، بل تشمل أيضاً توظيف ملف الأقليات بما قد يهدد وحدة الدول القومية العربية، معتبراً أن ذلك يشكل خطراً ممتداً على دول المنطقة بما فيها مصر والسعودية وغيرها من الدول العربية، عبر خلق بؤر قابلة للانفصال وإعادة التشكيل السياسي.

وأضاف أن التحركات الإسرائيلية والأمريكية في أرض الصومال، بالتوازي مع التحالفات الإقليمية المرتبطة بإثيوبيا، تشكل تهديداً مركباً للأمن القومي المصري، خاصة في ظل وجود دور إقليمي لبعض الأطراف في تسهيل هذه التحولات، دون أن يرقى الرد العربي إلى مستوى التهديد القائم.

وانتقد شوقي القصور في التعاطي العربي مع هذا الملف، معتبراً أن الاستجابة الحالية تقتصر على بيانات أو تحركات محدودة لا ترقى إلى مستوى الردع المطلوب، في ظل قيود سياسية واقتصادية وتحالفات إقليمية معقدة.

وفي سياق تحليله، ربط شوقي بين ما يجري في أرض الصومال وبين مشروع ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، معتبراً أن الولايات المتحدة ليست بعيدة عن هذا المشروع، بل تشكل جزءاً من بنيته الراعية.

ونوّه إلى أن بعض مراكز الفكر الأمريكية تدفع باتجاه تعزيز العلاقات مع أرض الصومال كبديل استراتيجي بعد تراجع الردع الأمريكي في البحر الأحمر، لافتاً إلى التطورات المرتبطة بمحاولة عسكرة الممرات البحرية، والتي واجهت تحديات من قبل أطراف إقليمية فاعلة.

وتحدث عن أن الولايات المتحدة باتت تميل إلى التحرك المباشر بدل الاعتماد الكامل على الوكلاء الإقليميين، في إطار استعادة أدوات الهيمنة التقليدية على الممرات البحرية، وفق نظريات الجغرافيا السياسية التي تربط السيطرة على البحار بالهيمنة على اليابسة.

واعتبر أن هذه التحركات تأتي في سياق محاولة الالتفاف على نتائج التحولات الأخيرة في المنطقة، وصعود محور المقاومة وتوازنات ما بعد معركة طوفان الأقصى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعيان لإعادة ترتيب أوراق النفوذ عبر مسارات بحرية وجغرافية بديلة.

كما أشار إلى أن هذه التحركات تشمل أيضاً ملفات أخرى مثل مضيق هرمز، وترتيبات في لبنان، ضمن شبكة من المشاريع الرامية إلى إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية.

وفي ختام مداخلته، نوّه شوقي إلى أن هذه التطورات تواجه رفضاً وتحذيرات من أطراف في محور المقاومة، بما في ذلك موقف القيادة في اليمن، معتبراً أن المنطقة أمام مرحلة إعادة تموضع استراتيجي واسع النطاق، تتداخل فيه ملفات الأمن البحري والجيوسياسة والصراع الإقليمي.