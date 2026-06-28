قاليباف: هدفنا انتهاء الحرب في لبنان وعودة المهجرين وخروج الكيان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمدباقر قاليباف قال في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي: إنهاء الحرب في لبنان وسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه جزء مهم من البند الأول لمذكرة تفاهم إسلام آباد.

واضاف قاليباف: هدفنا الجاد هو وضع حد للحرب في لبنان وعودة النازحين وإنهاء الاحتلال وخروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية ونحن نتابع هذا الموضوع بكل جدية.

واشار قاليباف: في محادثات سويسرا تقرر تشكيل وحدة لضبط النزاع تضم إيران وأميركا ولبنان.

ومن جهته قال بري: مخرجات سويسرا تصب في مصلحة الشعب اللبناني غير أن العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان.

واكد بري: تفاهم واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني هو مؤامرة وفتنة.

وفي الختام أكد الجانبان على ضرورة عقد اجتماع "وحدة ضبط النزاع" في أسرع وقت ممكن لضبط الحرب في لبنان وإنهائها.