بقائي: نطالب بجدول زمني لانسحاب الكيان الصهيوني من الاراضي اللبنانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في رده على أسئلة الصحفيين بشأن الاتفاق الموقّع بين الكيان الصهيوني ولبنان برعاية أمريكية في واشنطن، وآخر مستجدات تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا بشأن إنهاء الحرب في لبنان، ما يلي:

أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انسجاماً مع سياستها المبدئية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة اراضي لبنان، وصون كرامة وأمن جميع الشعب اللبناني، وتعتبر ذلك شرطاً أساسياً لبقاء واستدامة أي تفاهم يتعلق بإنهاء الحرب والاحتلال الصهيوني ضد لبنان.

وأضاف: وبناءً على ذلك، وضعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء في تفاهم وقف إطلاق النار بتاريخ 8 ابريل/نيسان، أو في مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب بتاريخ 18 يونيو/حزيران، إنهاء الحرب والعمليات العسكرية للكيان الصهيوني في لبنان في مقدمة مطالبها، إلى جانب إنهاء الحرب ضد إيران، وما زالت حتى الآن تلتزم بتنفيذها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن التنفيذ الكامل للبند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب المفروضة، أي إنهاء الحرب والعمليات العسكرية للكيان الصهيوني ضد لبنان، وكذلك انسحاب المحتلين من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، هو شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام لإرساء الاستقرار في المنطقة.

وذكّر بقائي بالالتزام الواضح لأمريكا بموجب البند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب المفروضة بتاريخ 18 يونيو/حزيران، وأوضح قائلاً: تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة اتخاذ أمريكا لجميع التدابير اللازمة لإجبار الكيان الصهيوني على وقف أي عدوان وعمليات عسكرية ضد جميع مناطق لبنان، وتطالب بتحديد جدول زمني في أقرب وقت ممكن للانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة.

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