بقائي: كربلاء هي مركز التضامن والمودة بين الشعبين العراقي والإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الذي سافر إلى العراق برفقة وزير الخارجية في زيارة رسمية، كتب على صفحته الشخصية في إحدى منصات التواصل الاجتماعي:

"بعد يوم حافل بالعمل في بغداد، وصلنا الآن إلى كربلاء المقدسة، دار ومقام سيد أحرار العالم، الإمام الحسين (ع)؛ الذي لا يزال صدى رسالته في وجدان البشرية يتردد إلى الأبد: 'إذا لم تكن لكم دين ولا تخافون من المعاد، فكونوا على الأقل أحراراً في دنياكم'."

"كربلاء هي مركز التضامن والمودة بين الشعبين العراقي والإيراني."

"إن كرامة الشعب العراقي، من العلماء وشيوخ العشائر إلى سائر فئات المجتمع، لا مثيل لها في استقبال زوار الإمام الحسين (ع)، وقريباً، باستقبالهم لجثمان قائد الثورة الشهيد، سيسطرون مشاهد مهيبة من الامتنان والعزة، ستجسد عمق التضامن بين الشعبين، وتخلد أسمى مظاهر الوفاء والأخوة بينهما."

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