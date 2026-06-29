نيويورك تايمز: استغلال أبناء ترامب لاتفاق تجاري مع كازاخستان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في تقرير لها أن المستثمرين في شركة "Dominari Securities"، التي يمتلك جزءاً منها "دونالد ترامب الابن" و"إريك ترامب"، نجلا الرئيس الأمريكي، حصلوا على 20% من حصة عقد مرتبط بمشروع استخراج التنغستن في كازاخستان.

وتمت هذه الصفقة بعد أسابيع من تمكن هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وترامب، من خلال اتصالات مباشرة مع قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، من الحصول على موافقته للسماح لشركة أمريكية غير معروفة بالوصول إلى احتياطيات التنغستن في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن شركة الاستثمار "كونتور فيتزجيرالد"، التي تخضع لسيطرة عائلة لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، تعاونت مع أحد المستثمرين البارزين في الصفقة الكازاخستانية لجمع 210 ملايين دولار لهذا المشروع.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الحقيقة تثير تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين المصالح التجارية الشخصية لعائلة الرئيس والسياسات الدبلوماسية للحكومة الأمريكية.

وليس هذه هي المرة الأولى التي تُطرح فيها أسئلة حول تضارب المصالح المحتمل بين عائلة ترامب والأنشطة الدبلوماسية للحكومة الأمريكية، إذ سبق أن أثارت مشاريع عائلة ترامب في دول مثل سلوفينيا وألبانيا وإندونيسيا والسعودية نقاشات مماثلة.

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