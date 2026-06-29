وزير النفط الباکستاني: نتواصل مع إيران لضمان تأمين الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح "علي پرویز ملك" خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة لاهور، (الاحد) بأن علاقات باكستان مع إيران هي علاقات أخوية؛ مؤكدا أن على البلدين الاستفادة من القدرات المتبادلة بشكل أفضل.

وأوضح وزير النفط الباكستاني: نستورد يوميا ما بین 4 إلى 5 آلاف طن من الغاز النفطي المسال (LPG) من إيران ونعتزم الآن زيادة هذه الكمية.

وأضاف: تنسق الفرق الفنية الإيرانية والباكستانية بشكل وثيق ونسعى لتلبية احتياجات الطاقة التي تكون ميسورة التكلفة لباكستان عبر إيران وستتخذ حكومة إسلام آباد القرار اللازم بهذا الشأن.

يُذكر أن الرئيس الباكستاني "آصف علي زرداري"، شدد في تصريح له خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، على ضرورة التوصل إلى حل عملي متبادل بشأن خط أنابيب نقل الغاز من إيران؛ لافتاً إلى الاحتياجات المتزايدة لبلاده من الطاقة.

كما رحب زرداري بالمفاوضات الفنية التي جرت بهذا الصدد في إسلام آباد، مؤكداً على أن باكستان تتطلع باهتمام إلى استكمال هذه المفاوضات في طهران.

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