بقائي: النجف الأشرف رمز العلاقات الثقافية والعاطفية العميقة بين إيران والعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تدوينة نشرها "بقائي" عبر منصة "اكس"، اليوم الاثنين، وذلك بعد قيامه بزيارة مدينة النجف الاشرف في اليوم الثاني من زيارته الى العراق ضمن الوفد الذي يرافق وزير الخارجية الايراني.

وكتب بقائي، مستهلا تدوينته ببيتين من من قصيدة الشاعر عبد الرحمن الجامي: "حبّه من سماء لا فتى إلا علي، وسيفه من جوهر لا سيف إلا ذو الفقار".

واضاف المتحدث باسم الخارجية: إن روضة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) الشريفة في النجف الأشرف، هي مأوى يضع الزائر عند عتبتها كل ما أثقلت عليه الدنيا، ويتعلق بضريح أمير المؤمنين المبارك. هناك، لا يتحرر الإنسان من آلامه فحسب، بل ينفك أيضاً من ثقل نفسه؛ وكأن جزءاً من روحه يبقى إلى الأبد بقرب تلك الروضة المطهرة، ولا يبتعد عنها إلا جسده.

وتابع بقائي: في اليوم الثاني من زيارتنا إلى العراق، نعتز بأن نكون ضيوفاً على مدينة النجف الأشرف.تلك المدينة التي عُرفت باسم أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)، والتي ارتبط اسمها عبر القرون بالعلم والفقه والفكر.

واوضح: لطالما جسّد مجتمع مدينة النجف، في نظرنا، المحبة المشتركة التي يكنّها شعبي إيران والعراق للإمام علي (عليه السلام)؛ ذلك الإمام الذي يرمز إلى الفتوة والمروءة والحكمة، وهو أيضاً دليل على عمق التشابك الثقافي والعاطفي بين الشعبين، وقوة الروابط التي تجمع بينهما.

واختتم بقائي تدوينته بالتأكيد على ان هذا التضامن والوحدة سيبقيان راسخين ودائمين؛ تماما كما يقول العراقيون: "يد واحدة لا تصفّق."