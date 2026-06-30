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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١١:٣٤ ص

سبوتنيك: قاعدة أمريكية في الأردن كانت منصة رئيسية لإدارة الحرب ضد إيران

سبوتنيك: قاعدة أمريكية في الأردن كانت منصة رئيسية لإدارة الحرب ضد إيران

كشف مصدر مطلع أن القاعدة العسكرية الأمريكية "موفق السلطي" في الأردن أدت دور قاعدة عمليات إقليمية متقدمة للجيش الأمريكي خلال الحرب على إيران، ولا سيما في مراحلها الأخيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مصدر تحدث إلى وكالة سبوتنيك، بأن قاعدة "موفق السلطي" تحولت في المرحلة الأخيرة من الحرب الأمريكية ضد إيران إلى مركز متقدم لإدارة وتنفيذ العمليات العسكرية الأمريكية.

وأوضح المصدر أن واشنطن اضطرت إلى الاعتماد على هذه القاعدة بعد أن رفض اثنان من أبرز حلفائها في الخليج الفارسي، وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، السماح للطائرات الأمريكية باستخدام مجاليهما الجويين لتنفيذ العمليات العسكرية.

وفي المقابل، ردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية بشن سلسلة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة استهدفت القواعد الأمريكية في المنطقة، ما أدى إلى إخراج عدد منها عن الخدمة، وفقاً للمصدر.

وأشار التقرير إلى أن إيران والولايات المتحدة وقعتا، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم هدفت إلى وضع حد للمواجهة العسكرية بين الجانبين.

رمز الخبر 1971944
محمدرضا غفاری

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