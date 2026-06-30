وكالة أنباء شينخوا تطلق وكيلاً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي للأخبار

أفادت وكالة مهر للأنباء يستفيد الوكيل مما لدى وكالة (شينخوا) من البيانات الخاصة وتقنيات النماذج الكبيرة المتطورة في تقديم محتوى عالي الموثوقية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يدعم المستخدمين في مهام الدراسة والبحث والكتابة.

وقال رئيس (شينخوا)، فو هوا، خلال مراسم الإطلاق، إن هذا المشروع يمثل جهدا استباقيا من (شينخوا) لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي.

وأضاف فو هوا، "شينخوا يويديان" ليس مجرد أداة ذكية، بل هو أيضا منصة تسعى (شينخوا) إلى تطويرها بالتعاون مع مستخدميها من خلال التدريب والتحسين المستمرين للنموذج، مع التركيز على النظريات السياسية والقيم السائدة والثقافة المتقدمة والمعلومات الموثوقة.

ويتضمن هذا الوكيل أربع وحدات وظيفية: دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واشتراكات وإشعارات، ومساحة عمل معرفية، ومركز مساعدة مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويقدم الوكيل سبع وظائف رئيسية: تعلُم النظريات، وتتبع المصادر، وتزكية الأخبار، والأسئلة والأجوبة الإخبارية، والتحقق من المعلومات، وتحليل القضايا، وصياغة المقالات.