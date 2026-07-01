وزير الدفاع الايراني: القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة ستتوسع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب العميد الركن سيد مجيد ابن الرضا، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة بالوكالة، على موقع التواصل الاجتماعي X: "خلال لقائي مع أعضاء اللجنة الاقتصادية الموقرين في البرلمان، وأثناء شرحي لأبعاد وإنجازات وخصائص حرب رمضان، أكدتُ أن القدرات الدفاعية والصاروخية والطائرات المسيّرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي خط أحمر للأمن القومي، ولم تكن ولن تكون قابلة للتفاوض".

وأكد العميد الركن ابن الرضا على ضرورة تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية والطائرات المسيّرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفًا: "سيتم تطوير هذه القدرات بالاعتماد على القدرات المحلية".

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