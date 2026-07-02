قاليباف: ادعاء وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع المقصوفة غير صحيح

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس وفد التفاوض الإيراني، قال خلال كلمة له: "لقد أكد قائد الثورة في رسالته، بحكمة، أن القيادة والشعب ينتظران تحقيق شروط التفاهم. في هذه الظروف، أنا واقف لأقاتل ولأمارس الدبلوماسية في آن واحد".

وشدد قاليباف على أن "عدونا لا يفهم إلا لغة القوة، ويجب أن نتعامل معه بالقوة".

وأكد رئيس وفد التفاوض الإيراني: "لقد أقررنا قانوناً في المجلس، ولدى المجلس الأعلى للأمن القومي قرار بهذا الشأن. وبناءً على هذا القانون، لا يتم، بأي حال من الأحوال، منح وصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف أو الأضرار. هذا هو القانون".

وتابع قاليباف: "نحن لا نقدم أي امتيازات تتجاوز ما حدده المجلس الأعلى للأمن الوطني من حيث الوصول. وفقاً للقانون، فإن تحديد مستوى الوصول هو من مسؤولية المجلس الأعلى للأمن القومي، وقد حدد إطاره بالفعل".

وشدد قاليباف على أن "الوصول حالياً مسموح به فقط في موقعين: محطة بوشهر النووية ومفاعل طهران. الوصول كان محدوداً بهذا الحد، ونحن ملتزمون به".

وقال رئيس المجلس: "أنا ملزم بأن أخدم جميع شعب إيران، بكل أذواقهم وأديانهم، الذين يعيشون في ظل الجمهورية الإسلامية. نحن ملزمون بحل المشاكل الاقتصادية وتأمين أمن البلاد".

وشدد قاليباف على أن "الوحدة هي الأهم بالنسبة لنا اليوم. فالتحالف المقدس يتحقق حول قائد الثورة، ولا خيمة إلا خيمة الولاية، خيمة أمير المؤمنين (ع)".

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