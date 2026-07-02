تحييد فريق مكون من 5 عناصر من جماعة "ديمكرات" الإرهابية في بيرانشهر 

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه بعد تسلل فريق من حزب "الديمقراطي" الإنفاصالي إلى الحدود الشمالية الغربية للبلاد أمس، بهدف تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، وبفضل الرصد الاستخباراتي لأجهزة الأمن في المحافظة، ودعم نيران مقاتلي مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية للحرس الثوري، تم نصب كمين لهؤلاء الخارجين عن القانون من قبل مقاتلي المقر، وتم تحييدهم بالكامل.

وخلال هذا الاشتباك الذي وقع في المرتفعات الحدودية لمدينة بيرانشهر، تم القضاء على هذا الفريق المكون من 5 أفراد بالكامل، وتم الاستيلاء على جثثهم، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات، من قبل مجاهدي الإسلام.

ويجدد مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية للحرس الثوري تحذيره للعناصر الانفصالية والإرهابية، معلناً أن أي إجراء يهدف إلى زعزعة أمن الحدود الشمالية الغربية سيواجه برد حازم ومُندم.

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