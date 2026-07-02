نيجيرفان بارزاني يتوجه إلى طهران للمشاركة في تشييع قائد الثورة الشهيد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عبد الله آكريي، ممثل رئيس إقليم كردستان العراق في إيران، صرّح بأن نيجيرفان بارزاني سيسافر، على رأس وفد رفيع المستوى من مسؤولي إقليم كردستان، يوم الجمعة 3 يوليو 2026 ، إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإيراني.

وأضاف آكريي: "بناءً على الدعوة الرسمية التي وجهها مسعود بزشكيان إلى مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني للمشاركة في هذه المراسم، سيحضر نيجيرفان بارزاني إلى طهران ممثلاً عن مسعود بارزاني، وسيسلم رسالة خاصة منه إلى رئيس الجمهورية الإيرانية".

وتابع: "سيلتقي رئيس إقليم كردستان خلال هذه الزيارة بكل من مسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وعباس عراقجي، ومحمد باقر ذوالقدر، وعدد آخر من كبار المسؤولين الإيرانيين، وسيبحث معهم العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وآخر المستجدات في الشرق الأوسط".

وأوضح آكريي أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو المشاركة في مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد، مشيراً إلى أن نيجيرفان بارزاني يعتبر لقاءه مع آية الله الخامنئي في عام 2024 لقاءً تاريخياً، ويتذكره دائماً بإيجابية.

كما أشار ممثل رئيس إقليم كردستان إلى أن تعزيز العلاقات بين طهران وأربيل، واستعراض التطورات الإقليمية، والتشاور حول أهم القضايا في الشرق الأوسط، ستكون من بين المحاور الأخرى لزيارة رئيس الإقليم إلى طهران.

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